Les principes d'aménagements et de fonctionnement

Un bus prioritaire aux carrefours

Afin de réduire et fiabiliser les temps de parcours, les bus disposeront d’un système de détection leur permettant d’obtenir la priorité à l’approche des carrefours à feux. Les études ultérieures permettront de préciser les règles de gestion des carrefours pour optimiser leur fonctionnement et garantir la sécurité de l’ensemble des usagers.

À noter : le projet proposé intègre une diminution du nombre de voies de circulation sur certaines sections qui tient compte du trafic routier attendu à l’horizon du projet. Une attention particulière a été portée aux impacts du projet Bus Bords de Marne sur la circulation automobile, afin de ne pas créer de nouveaux points durs de circulation, de limiter l'augmentation des temps de parcours en voiture sur l'axe et ainsi d'éviter les reports sur le réseau secondaire.