Les principes d'aménagements et de fonctionnement
Un tracé simple et direct de pôle à pôle
Le tracé de la ligne est majoritairement guidé par la voirie départementale sur l’axe de l’ancienne RN-34 et reprend en grande partie l’itinéraire de l’actuelle ligne 113. Il emprunte également les routes départementales 86A et 86B pour relier le pôle de Val de Fontenay, et la voirie communale de l’avenue Foch à Chelles pour rejoindre le pôle de Chelles-Gournay.
Des voies dédiées aux bus
Le Bus Bords de Marne circulera sur des voies dédiées de 3,5 mètres de large par sens sur environ 85 % du tracé. Cela permettra aux bus de ne pas subir les aléas de la circulation et d’assurer un service régulier et performant. Ces voies ne seront pas autorisées aux automobilistes, ni aux taxis et véhicules d’entretien des gestionnaires de voiries. Leur utilisation sera néanmoins envisageable pour les véhicules de secours. Les études ultérieures permettront de préciser dans quelle mesure ces aménagements pourraient bénéficier à d’autres lignes de bus.
Un bus prioritaire aux carrefours
Afin de réduire et fiabiliser les temps de parcours, les bus disposeront d’un système de détection leur permettant d’obtenir la priorité à l’approche des carrefours à feux. Les études ultérieures permettront de préciser les règles de gestion des carrefours pour optimiser leur fonctionnement et garantir la sécurité de l’ensemble des usagers.
À noter : le projet proposé intègre une diminution du nombre de voies de circulation sur certaines sections qui tient compte du trafic routier attendu à l’horizon du projet. Une attention particulière a été portée aux impacts du projet Bus Bords de Marne sur la circulation automobile, afin de ne pas créer de nouveaux points durs de circulation, de limiter l'augmentation des temps de parcours en voiture sur l'axe et ainsi d'éviter les reports sur le réseau secondaire.
Un haut niveau de service
Le Bus Bords de Marne offrira un haut niveau de service aux voyageurs, avec une fréquence d’environ 4 minutes en heure de pointe et 6 minutes en heure creuses, et une large amplitude horaire.
Des bus plus spacieux et confortables
Visuel d'un bus-biarticulé pour les lignes TZEN 4 et 5
Des bus biarticulés à motorisation électrique d’une longueur de 24 mètres sont prévus. Ils pourront accueillir environ 145 personnes et seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.
À l’intérieur, les véhicules seront notamment équipés de chauffage, de ventilation, d’information voyageur en temps réel et de vidéosurveillance.
Visuel de stations adaptées aux bus bi-articulés
Des stations visibles et accessibles
Les stations du Bus Bords de Marne seront facilement repérables, accessibles à tous et dotées de nouveaux équipements (abris, assises, information voyageurs en temps réel…). Des arbres d’agrément seront ajoutés aux quais le permettant. Une offre de stationnement pour les vélos sera proposée à proximité immédiate des stations, de type arceaux potentiellement abrités et/ou de consignes sécurisées « Parkings Vélos ».
Un axe partagé entre les cyclistes, piétons et automobilistes
Dans le cadre du projet, il est prévu d’élargir les trottoirs et d’assurer une largeur de minimum 2 mètres pour les cheminements piétons partout où cela est possible. Le projet prévoit en outre de créer un itinéraire cyclable continu de plus de 8,8 km, intégré aux axes V4, V9 et V20 du réseau Vélo Île-de-France. La capacité routière sur l’axe du projet a été dimensionnée à l’aune des études de circulation. Le stationnement en créneaux sera privilégié là où il sera conservé.