Comment les prévisions de trafic sont-elles établies ?

Pour estimer les prévisions de trafic attendues sur ce projet de transport en commun, Île-de-France Mobilités travaille avec l’Institut Paris Région qui répertorie l’ensemble des projets de développement de territoire en cours et établit ainsi les perspectives en termes d’emplois et de logements. À partir de ces études, Île-de-France Mobilités dresse des hypothèses lui permettant d’affiner son modèle, lequel sera mis à jour au cours des études du schéma de principe et à chaque étape du projet. Concernant les pratiques de mobilités, le modèle sur lequel s’appuie le DOCP a été réalisé avant le confinement et la crise sanitaire actuelle. Néanmoins, Île-de-France Mobilités a entrepris de nouvelles enquêtes afin de mesurer l’évolution récente des mobilités. Les résultats obtenus seront pris en compte autant que faire se peut dans les études préliminaires en cours, et les modèles mis à jour à chaque étape du projet.