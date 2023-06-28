Comment sont envisagés les aménagements cyclables ?

Une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large sera aménagée le long du tracé du Bus Bords de Marne. Cet aménagement dédié et continu favorisera l’usage du vélo. Compact, il permet un équilibre entre les différentes fonctionnalités pour laisser une place à tous les usagers (voies de bus, aménagements paysagers, stationnement, voies routières) tout en garantissant la sécurité des cyclistes. La piste cyclable est envisagée sur le côté nord de la voirie, de manière à faciliter les échanges avec les quartiers environnants. Les traversées sécurisées en carrefour ou au niveau des stations, seront approfondies dans les études ultérieures du projet pour permettre la continuité des itinéraires cyclables vers le sud. Ces aménagements s’articuleront avec les autres projets d’aménagements cyclables en cours comme le Plan Vélo 2024 du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et le projet de « RER-V » porté par le Collectif Vélo Île-de-France.