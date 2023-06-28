Comment sont envisagés les aménagements cyclables ?

Au stade des études de DOCP préalables à la concertation, le projet prévoit l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large dédiée et continue pour favoriser l’usage du vélo. Compact, cet aménagement permet un équilibre entre les différentes fonctionnalités pour laisser une place à tous les usagers (voies de bus, aménagements paysagers, stationnement, voies routières) tout en garantissant la sécurité des cyclistes. La piste cyclable est envisagée sur le côté nord de la voirie, de manière à faciliter les échanges avec les quartiers environnants. Les traversées sécurisées en carrefour ou au niveau des stations, seront approfondies dans les études préliminaires pour permettre la continuité des itinéraires cyclables vers le sud. Ces aménagements s’articuleront avec les autres projets d’aménagements cyclables en cours comme le Plan Vélo 2024 du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et le projet de « RER-V » porté par le Collectif Vélo Île-de-France et la Région Île-de-France. Dans les études préliminaires en cours, et selon les remarques formulées lors de la concertation, Île-de-France Mobilités s’attache à favoriser la capacité, la sécurité et la continuité des itinéraires cyclables et piétons sur le tracé du projet.