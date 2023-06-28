Durant les études en cours, la concertation va-t-elle se poursuivre ?

Dans les orientations prises suite à la concertation, Île-de-France Mobilités s’est engagée à poursuivre le travail partenarial engagé avec les collectivités, impliquées dans la construction du projet depuis sa genèse. Elle s’est aussi engagée à maintenir un dispositif d’information et de concertation continues du public et des associations pendant l’élaboration du schéma de principe et du dossier d’enquête . Pour rester informé(e) sur l’avancée du projet, et être alerté(e) des prochains moments de concertation d’ici l’enquête publique prévue en 2023, vous pouvez vousabonner aux actualités du projet.