La ligne de bus 113 va-t-elle disparaître ? Qu’en est-il des autres lignes de bus empruntant l’axe ?

La ligne de bus 113 et l’ensemble des lignes de bus empruntant tout ou partie du trajet du futur Bus Bords de Marne feront l’objet d’une restructuration définie précisément 2 à 3 ans avant la mise en service du projet. Cette réorganisation du réseau de bus local visera notamment à :

dimensionner l’offre de bus au plus près des besoins observés,

faire en sorte que les lignes de bus structurantes bénéficient de manière optimale des aménagements réalisés,

maintenir le niveau de desserte actuelle au-delà du tracé du TCSP vers Nogent-sur-Marne d’une part, et au-delà de la gare de Chelles d’autre part, ces secteurs étant aujourd’hui desservis par la ligne 113.