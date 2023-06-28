Le bus sera-t-il suffisant pour répondre aux besoins et à l’accroissement de la population locale ?

Le projet Bus Bords de Marne tient compte des évolutions d’emplois, de logements et de transports engagées sur le territoire. Il résulte d’un important travail collaboratif avec chacune des communes concernées. Le Bus permettra de satisfaire la demande et de transporter jusqu’à 40 000 voyageurs par jour dans des bus articulés, soit environ 30 % de plus que la ligne 113 actuelle. Les infrastructures seront évolutives et permettront d’accueillir des bus biarticulés afin de répondre, le cas échéant, à une évolution plus importante des déplacements au-delà de la mise en service du projet.