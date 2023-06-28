Le projet nécessitera-t-il des expropriations ?

Sur certains secteurs, là où les voies ne sont pas suffisamment larges pour implanter les voies bus, et selon le scénario du nombre de voies routières qui sera retenu, des élargissements du profil de rue pourront être nécessaires. Des acquisitions foncières pourront alors être envisagées au niveau des sections les plus contraignantes. Elles seront définies dans les études à venir et présentées au plus tôt lors de l’enquête d’utilité publique. Dans certains secteurs, des élargissements pourraient être réalisés dans le cadre des projets urbains du territoire, indépendamment du projet de transport.