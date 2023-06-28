Les bus et stations seront-ils accessibles à tous ?

Les nouvelles stations seront accessibles à tous et confortables. A travers la création de larges trottoirs et l’aménagement de refuges piétons en carrefour, le projet permettra d’accroître la sécurité des piétons tout le long de l’axe et notamment pour l’accès aux stations. Tous les aménagements prévus, et en particulier les stations et leurs abords, respecteront les normes d’accessibilité (fauteuil roulant, poussettes …).