Où serait situé le terminus à Val de Fontenay ?

À ce stade du projet, la localisation du terminus est envisagée dans le pôle bus de Val de Fontenay afin de favoriser les correspondances avec les autres lignes de bus (le réaménagement du pôle bus est étudié dans le cadre de l’étude globale sur le pôle de Val de Fontenay). Pour rejoindre les modes lourds (RER A et E, ligne de métro 15 et Tram 1), les voyageurs pourront utiliser, en plus du terminus, les arrêts Carnot et Bobet et rejoindre les nouveaux bâtiments voyageurs qui seront construits à l’est de l’A86 et du RER E, en empruntant l’allée des Sablons qui sera réaménagée. Au cours des études préliminaires, Île-de-France Mobilités étudiera les variantes d’implantation du terminus à la lumière des contributions recueillies au cours de la concertation et dans l’objectif d’optimiser les conditions d’intermodalité du Bus au sein du pôle.