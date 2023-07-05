Pourquoi choisir la gare de Chelles-Gournay comme terminus à l’Est ?

De manière à favoriser les correspondances avec les modes lourds à Chelles, présents ou à venir (RER E, Transilien P, ligne de métro 16), il est indispensable de prévoir le passage du Bus au plus près des gares RER et du Grand Paris Express. Les études ultérieures devront préciser les modalités d’insertion du terminus au sein de ce pôle d’échanges majeur. Deux autres terminus envisagés n’ont pas été retenues :

Le centre commercial Terre-Ciel : le nombre de voyageurs attendus entre le centre commercial Terre-Ciel et la gare de Chelles – Gournay est très inférieur à celui qui a permis de dimensionner la fréquence et la capacité du Bus Bords de Marne ; il est donc préférable d’assurer cette desserte par d’autre(s) ligne(s) du réseau de bus local.

La mairie de Chelles : le terminus du Bus Bords de Marne sera dimensionné pour accueillir des bus biarticulés à énergie propre ; ces infrastructures seraient difficiles à insérer à l’endroit du terminus partiel de l’actuelle ligne 113 devant la mairie de Chelles. De plus, un tel terminus entraînerait des difficultés de régularité du Bus entre la gare de Chelles – Gournay et le terminus.