Pourquoi les stations des projets de prolongement de la ligne 1 du métro (Val de Fontenay) et de la ligne 11 du métro (Neuilly-Hôpitaux) n’apparaissent-elles pas sur la carte du projet ?

La carte du projet Bus Bords de Marne représente la situation envisagée à l’horizon 2030 sur laquelle se basent les prévisions de trafic voyageurs qui ont servi à dimensionner cette nouvelle offre de transport en commun. Les projets de prolongements de la ligne 1 du métro jusqu’à Val de Fontenay et de la 11 du métro jusqu’à Noisy-Champs ne seront pas mis en service à l’horizon 2030. C’est pourquoi ils ne figurent pas sur la carte du projet. S’agissant du projet de prolongement du métro M1,le planning prévisionnel du projet indique une mise en service indicative en 2035. S’agissant de la seconde phase du projet de prolongement du métro M11, jusqu’à Noisy-Champs, les d’études dites de schéma de principe menées en 2016 ont permis de réaliser un bilan socio-économique sur la base des projections de population et d’emplois établies par l’Institut Paris Région (ex-Institut d’Aménagement urbain d’Île-de-France) en lien avec l’Insee Île-de-France. L Secrétariat Général pour l’Investissement, dans son avis rendu en décembre 2019 sur ce bilan socio-économique, a conclu qu’il n’était pas possible de statuer sur l’opportunité du projet sans connaître les éventuels développements urbains ultérieurs aux projets déjà connus sur le territoire traversé, et que, seule une densification majeure, bien supérieure à celle déjà engagée, pourrait conduire à rendre opportune la réalisation d’une ligne de métro.