Pourquoi supprimer des stations de bus ? Comment les emplacements des stations ont-ils été définis ?

Le projet Bus Bords de Marne propose un réagencement et une optimisation des stations de bus existantes pour assurer un bon équilibre entre la desserte fine du territoire et une offre de bus performante. Aujourd’hui, 22 stations de bus, parfois très rapprochées les unes des autres et peu fréquentées sont implantées sur l’ex-RN34. Le Bus Bords de Marne desservira 17 stations, espacées de 500 m en moyenne (soit en moyenne 5 min de marche à pied) afin de limiter l’impact sur la vitesse commerciale des bus. Ce principe est usuellement appliqué sur les lignes structurantes de transport en commun tel qu’un BHNS (Bus à Haut Niveau de Service). L’emplacement précis des stations n’est pas encore définitif à ce stade, il a été défini au plus près des quartiers d’habitation et des équipements. Dans le cadre des études préliminaires, Île-de-France Mobilités approfondira le positionnement de l’ensemble des stations ainsi que l’implantation des voies dédiées aux bus entre les stations Pointe de Gournay et Rue du Port.