Pourquoi un bus et pas un tramway ?

Selon les études menées par Île-de-France Mobilités, le nombre de voyageurs susceptibles d’emprunter les transports en commun sur l’ex-RN34 à l’horizon de la mise en service du projet ne justifie pas la mise en place d’un tramway. Un bus à haut niveau de service (BHNS) comme le Bus Bords de Marne permettra de satisfaire la demande et de transporter jusqu’à 40 000 voyageurs par jour dans des bus articulés, soit environ 30% de plus que la ligne 113 actuelle. De plus, les infrastructures seront évolutives et permettront d’accueillir des bus biarticulés afin de répondre, le cas échéant, à une évolution plus importante des déplacements au-delà de la mise en service du projet.