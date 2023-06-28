Quand sera mis en service le bus ?

Le projet Bus Bords de Marne pourra être réalisé à moyen terme. À titre indicatif, 7 à 9 ans ont été nécessaires entre la concertation et la mise en service de projets comparables. Cette durée tient notamment compte des délais d’obtention des différentes autorisations réglementaires et des délais nécessaires aux acquisitions foncières et à la réalisation d’éventuels dévoiements des réseaux concessionnaires. Une optimisation du planning sera recherchée dans les phases ultérieures du projet.