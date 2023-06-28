Quand sera mis en service le bus ? Et en attendant, qu’est-il prévu à court terme pour améliorer la circulation des bus et la desserte locale ?

Le projet Bus Bords de Marne pourra être réalisé à moyen terme. A titre indicatif, 8 à 10 ans en moyenne ont été nécessaires entre les études préalables (étape actuelle du projet) et la mise en service de projets comparables. Cette durée tient notamment compte des délais d’obtention des différentes autorisations réglementaires et des délais nécessaires aux acquisitions foncières et à la réalisation d’éventuels dévoiements des réseaux concessionnaires. D’ici à la mise en service du projet :

des mesures sont prises dès aujourd’hui pour améliorer l’offre bus sur le territoire, notamment pour accompagner l’arrivée des premiers habitants de la ZAC Maison Blanche, à savoir :

le prolongement et le renfort de la ligne de bus 643, effectifs depuis le 31 août 2020 permettent de relier l’est de la ZAC Maison Blanche à la gare du Chénay-Gagny desservie par le RER E, offrant ainsi une alternative au RER A pour les déplacements depuis et vers Paris ;

l’évolution de la ligne de bus 203, depuis le 4 janvier 2021 avec le déplacement du terminus rue de Bougainville à Neuilly-sur-Marne, pour relier l’ouest de la ZAC Maison Blanche à la gare de Neuilly-Plaisance, via le parc du Croissant Vert ;

suite aux mesures de la fréquentation de la ligne de bus 113 réalisées à l’automne 2020, la fréquence des bus a été renforcée par la RATP le 31 mai 2021 (au début et à la fin des heures de pointe ainsi qu’aux heures creuses) ;

cinq bus standards de la ligne 113 ont été remplacés le 20 juin 2022 par des bus articulés plus spacieux ;

des pistes d’amélioration à court terme sont à l’étude par Île-de-France Mobilités et les gestionnaires de voiries pour réduire les difficultés d’exploitation des bus sur l’ex-RN34 : optimisation de la programmation des carrefours à feux, création de couloirs bus à l’approche des carrefours difficiles, mise en place d’un système de détection aux carrefours permettant de donner la priorité au bus au niveau des carrefours, etc.