Quel est le coût du projet ? Comment sera-t-il financé ?

Le coût du projet, hors matériel roulant, est estimé à environ 156,6 M€ hors taxes (HT) aux conditions économiques de janvier 2020. Il s’agit d’une estimation au stade de la faisabilité à plus ou moins 20 %. Elle sera précisée dans le cadre des études ultérieures. Les fonds nécessaires à la réalisation des études jusqu’à l’enquête d’utilité publique sont apportés par chacun des financeurs (État, Région Île-de-France, Départements de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) sur la base de leurs fonds propres. À l’occasion de l’enquête publique, Île-de-France Mobilités proposera un bilan socio-économique qui permettra d’évaluer l’utilité publique du projet (économique, sociale et environnementale) au regard de son coût.