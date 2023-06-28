Quelles seront les caractéristiques du matériel roulant ?

Pour faire face à l’évolution de la demande, il est prévu d’exploiter la future ligne Bus Bords de Marne avec des bus articulés de 18 m de long. Les aménagements sont, quant à eux, dimensionnés pour accueillir des bus biarticulés et pourront ainsi prendre en charge une augmentation de la demande plus importante envisagée à terme au vu du développement urbain du secteur sans pénaliser l’exploitabilité de la ligne. À l’horizon 2024, l’intégralité du parc bus devra être respectueux de l’environnement. Conformément à cette démarche de transition énergétique, des véhicules propres (électriques ou alimentés au biométhane) seront exploités sur cette ligne de BHNS. Les centres opérationnels bus existants, dont le Centre Bus des bords de Marne situé à Neuilly-Plaisance, n’ont pas la capacité nécessaire pour recevoir les futurs bus. Un nouveau centre opérationnel bus permettra d’assurer leur entretien, nettoyage, stationnement et de répondre aux besoins des autres lignes de bus du territoire. Deux sites à proximité du tracé et d’une surface adaptée, sont envisagés pour son implantation à ce stade des études :

À Chelles, sur l’emprise SNCF située au sud du faisceau ferroviaire ;

À Neuilly-sur-Marne, sur les délaissés de l’autoroute A103.

À l’issue de la concertation, les études du schéma de principe se poursuivront sur un ou plusieurs de ces sites. Une attention particulière sera portée dès sa conception, à la qualité architecturale et environnementale de ce bâtiment essentiel au projet.