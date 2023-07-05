Quelles sont les suites données aux avis et remarques recueillis lors de la concertation préalable ?

À l’issue de la concertation Île-de-France Mobilités a élaboré un bilan recensant les échanges et avis exprimés et précisant ce qu’Île-de-France Mobilités en tire comme enseignements et orientations pour la suite des études à mener, afin que le projet réponde au mieux aux besoins et attentes du territoire. Ce document a été validé en Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 14 avril 2021, et est disponible dans la médiathèque du site.Il vient nourrir le projet et guide la réalisation des études préliminaires en cours. Le bilan de la concertation sera joint au dossier d’enquête publique.