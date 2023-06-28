Quels seront les temps de parcours avec le Bus Bords de Marne ?

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples des temps de parcours avant et après la mise en service du projet Bus Bords de Marne. Les temps de parcours actuels sont établis sur la base des tables horaires théoriques et ne tiennent pas compte des difficultés de circulations observées aujourd’hui. Grâce au projet, les bus gagneront en régularité et les gains de temps de parcours seront en réalité supérieurs.