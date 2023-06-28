Quels sont les aménagements urbains et paysagers proposés par le projet ?

Le projet Bus Bords de Marne prévoit le réaménagement complet de l’espace public, depuis les trottoirs jusqu’à la route, et ce sur l’ensemble du tracé. Les aménagements proposés contribueront à réduire le fort caractère routier de l’ex-RN34. Une place plus importante sera accordée aux piétons et aux cyclistes, avec des trottoirs plus confortables et l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle continue. Les aménagements paysagers seront déterminés dans les prochaines études du projet.