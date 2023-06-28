Quels sont les aménagements urbains et paysagers proposés par le projet ?

Les traitements paysagers proposés sur l’ensemble du tracé contribueront à réduire le fort caractère routier de l’ex-RN34 et à renforcer le lien naturel avec les bords de Marne. L’aspect minéral actuel de cet axe important et très circulé sera compensé par l’aménagement de trottoirs plantés dès que les emprises sont suffisantes. À ce stade du projet, des zones d’impacts sont identifiées avec des coupes d’arbres nécessaires à certains endroits, comme au Perreux-sur-Marne (l’implantation de la voie dédiée au bus nécessiterait la suppression du terre-plein central et la suppression des arbres qui s’y trouvent). Cependant, les suppressions d’arbres envisagées à ce stade restent conditionnées à l’analyse fine de l’implantation des ouvrages dans le cadre des études préliminaires qui sont en cours. Il s’agit d’éviter ou de réduire au maximum les impacts selon la démarche ERC : éviter, réduire, compenser. Le cas échéant, Île-de-France Mobilités mettra en œuvre des mesures de compensation qualitatives.