Qu’en est-il de la desserte de la gare de Nogent-sur-Marne ?

Le projet s’accompagnera d’une réorganisation du réseau de bus local. Une desserte sera maintenue entre les gares de Nogent-sur-Marne et Neuilly-Plaisance, avec d’autre(s) ligne(s) que le Bus Bords de Marne. Le terminus du Bus Bords de Marne a été envisagé à la gare RER de Nogent-sur-Marne mais cette option n’a pas été retenue pour les raisons suivantes :

le nombre de voyageurs attendus depuis et vers Nogent-sur-Marne est très inférieur à celui qui a permis de dimensionner la ligne Bus Bords de Marne entre Val de Fontenay et Chelles - Gournay ; il est préférable d’assurer cette desserte par une autre ligne de bus plus adaptée;

l’insertion d’aménagements cyclables et de voies dédiées aux bus impliqueraient des impacts trop importants sur le boulevard de Strasbourg (en particulier sur les stationnements et les arbres d’alignement).