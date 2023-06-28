Si le nombre de voies routières est réduit, quels seront les impacts sur la circulation locale et pour les automobilistes qui passent actuellement par cet axe ?

Le projet nécessite de passer d’un profil de 4 voies routières pour les automobilistes (2 voies dans chaque sens) à un profil à 2 ou 3 voies routières sur l’ex-RN34, en fonction des sections, ceci afin de permettre l’insertion de voies dédiées aux bus et d’aménagements de qualité pour les piétons et cyclistes, tout en limitant les impacts sur les acquisitions foncières, le stationnement et les arbres d’alignement. Les études de circulation réalisées préalablement à la concertation ont montré que cette réduction de la capacité routière permettrait de réduire le nombre de véhicules transitant sur l’axe, améliorant alors la qualité de vie autour de l’axe (bruit, qualité de l’air, sécurité des traversées piétonnes) : un itinéraire via l’autoroute A4 ou la Francilienne deviendrait plus attractif pour les véhicules en transit. Néanmoins, la circulation resterait dense sur certains secteurs de l’ex-RN34, avec ou sans la réalisation du projet Bus Bords de Marne. Cela serait particulièrement le cas au niveau de la Pointe de Gournay, entre la gare RER de Neuilly-Plaisance et le carrefour Leclerc au Perreux-sur-Marne et entre le carrefour de la Résistance et le secteur des hôpitaux à Neuilly-sur-Marne. Durant la concertation préalable, la réduction du nombre de voies routières a suscité de fortes préoccupations de la part du public et des collectivités concernées par le projet, quant aux perspectives de dégradation des conditions de circulation sur cet axe et aux alentours, ainsi qu’à leurs impacts sur le cadre de vie. Les études de trafic à venir permettront d’approfondir, selon différents scénarios et en lien avec les collectivités, les impacts du projet sur la circulation routière, pour éclairer le choix d’aménagement qui sera, in fine, porté à l’enquête publique. Les aménagements proposés devront être cohérents d’un bout à l’autre du tracé, pour éviter l’apparition de « goulots d’étranglement ». Ces études permettront également de préciser les principes de fonctionnement des carrefours, principaux points de congestion de la circulation routière et de définir les mesures d’accompagnement nécessaires sur les voiries à proximité de l’ex-RN34.