LE CENTRE-VILLE D’ARGENTEUIL

Sur ce linéaire de 1,6 km, 4 stations sont envisagées – leur nom est provisoire :

« Léon Feix » : un secteur dense en habitations, plusieurs établissements scolaires dont le collège Carnot, le lycée Georges Braque et le centre de santé.

« Hôtel de Ville » : l'avenue commerçante Gabriel Péri et la Mairie.

« Calais » : le centre-ville, le centre hospitalier Victor Dupouy et plusieurs établissements scolaires, dont l'école Nationale des Professions de l'Automobile G.A.R.A.C ou le collège Paul Vaillant Couturier.

« De Gaulle » : à proximité du carrefour avec la rue Henri Barbusse, elle permet l'accès au centre-ville, au marché Héloïse et à la CAF.

Le projet tire parti des aménagements existants (gare routière, couloirs de bus) et cherche à limiter l’insertion du bus dans la circulation générale.

La mise en place d’une zone 30 sur une partie du Boulevard Jeanne d’Arc assure la cohabitation des vélos et des voitures et des piétons, tout en garantissant de bonnes conditions de circulation pour les bus.