Financements et acteurs
Les acteurs
L'infrastructure
De nombreux acteurs publics se sont engagés pour financer les études du projet : l’Etat (21%), la Région Île-de-France (49%) et le département du Val-d’Oise (30%).
Le matériel roulant
Le matériel roulant (c’est-à-dire les bus) sera financé à 100% par Île-de-France Mobilités.
L'exploitation
L’exploitation (c’est-à-dire l’entretien des bus et des stations, les moyens humains et la vidéosurveillance, etc.) sera financée à 100% par Île-de-France Mobilités.
Les financeurs
Engagé dans l’amélioration des déplacements quotidiens et la transition vers des transports plus durables, l’Etat co-finance le projet via le volet mobilités 2023-2027 du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2021-2027 et participe activement à son suivi via les préfectures du Val-d’Oise et des Yvelines.
Principal financeur des transports en commun en Île-de-France, la Région Île-de-France investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau. Aux côtés d’Île-de-France Mobilités, elle agit pour améliorer durablement les conditions de transport des Franciliens et répondre aux besoins de tous les usagers.
Les partenaires
La communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine est un partenaire pleinement investi dans le projet, mobilisé tout au long des études et des travaux. Son engagement permet d’assurer une coordination étroite à l’échelle locale et de garantir une intégration harmonieuse de l’opération dans les dynamiques territoriales.
La communauté d’agglomération Val Parisis est un partenaire pleinement investi dans le projet, mobilisé tout au long des études et des travaux. Son engagement permet d’assurer une coordination étroite à l’échelle locale et de garantir une intégration harmonieuse de l’opération dans les dynamiques territoriales.
La métropole du Grand Paris est un partenaire pleinement investi dans le projet, mobilisé tout au long des études et des travaux. Son engagement permet d’assurer une coordination étroite à l’échelle locale et de garantir une intégration harmonieuse de l’opération dans les dynamiques territoriales.
La commune d’Argenteuil est un partenaire pleinement investi dans le projet, mobilisé tout au long des études et des travaux. Son engagement permet d’assurer une coordination étroite à l’échelle locale et de garantir une intégration harmonieuse de l’opération dans les dynamiques territoriales.
La commune de Bezons est un partenaire pleinement investi dans le projet, mobilisé tout au long des études et des travaux. Son engagement permet d’assurer une coordination étroite à l’échelle locale et de garantir une intégration harmonieuse de l’opération dans les dynamiques territoriales.
La commune de Cormeilles-en-Parisis est un partenaire pleinement investi dans le projet, mobilisé tout au long des études et des travaux. Son engagement permet d’assurer une coordination étroite à l’échelle locale et de garantir une intégration harmonieuse de l’opération dans les dynamiques territoriales.