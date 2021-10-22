VERS LA GARE DE SARTROUVILLE : DES AMÉNAGEMENTS FACILITANT LA CIRCULATION DES BUS

Le tracé considéré est celui de la ligne de bus 272, avec une modification de la desserte du quartier des Indes afin de bénéficier des aménagements dédiés aux bus sur la RD392. A noter que cet itinéraire pourra évoluer en fonction des besoins de desserte du secteur, notamment en lien avec le prolongement du tram T11.

Après avoir quitté les voies dédiées, les bus en direction de la gare de Sartrouville emprunteront la circulation générale. Sur environ 5 kilomètres, des mesures d’accompagnement sont proposées entre le quartier des Indes et la gare de Sartrouville afin d’optimiser les conditions d’exploitation des lignes de bus tout en limitant les impacts sur l’environnement urbain.

Plusieurs stations majeures seront réaménagées afin d’offrir plus de confort aux voyageurs et des gains de temps en station.

Pour gagner en régularité et fiabilité, 13 carrefours à feux sont concernés par la mise en place d’une priorité en faveur des bus :

1 – Rue Paul Bert / Avenue Georges Clemenceau

2 – Avenue Georges Clemenceau / Rue de Chatou

3 – Avenue du Général de Gaulle / Rue Hugo Pratt

4 – Avenue du Général de Gaulle / Avenue Robert Schuman

5 – Avenue du Général de Gaulle / Rue Georges Bernanos

6 – Avenue du Général de Gaulle / Rue de Picardie

7 – Avenue du Général de Gaulle / Boulevard de Bezons / Rue de la Batterie

8 – Rue Jean Mermoz / Rue du Champ de Mars

9 – Rue Voltaire / Avenue Maurice Berteaux

10 – Avenue Maurice Berteaux / Rue Jean Mermoz

11 – Avenue Maurice Berteaux / Accès Auchan

12 – Rue Jean Jaurès / Avenue Hortense Foubert

13 – Rue Jean Jaurès / Accès Gare