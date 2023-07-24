La concertation continue

Depuis la fin de la concertation préalable et durant toutes les études préliminaires de Schéma de Principe et l’élaboration du Dossier d’Enquête Publique, Ile-de-France Mobilité a poursuivi le dialogue avec tous les partenaires, collectivités et maîtres d’ouvrage d’autres projets connexes du territoire, à travers :

avec les représentants des services des acteurs concernés par le projet ayant vocation à présenter, partager et valider techniquement les études sur une partie du tracé. Des comités technique s avec les représentants des services des acteurs concernés (financeurs, Val d’Europe Agglomération, villes concernées, EPA France, Eurodisney, SNCF, etc…) ayant vocation à présenter, partager et valider techniquement l’avancement des études sur l’ensemble du tracé.

s avec les représentants des services des acteurs concernés (financeurs, Val d’Europe Agglomération, villes concernées, EPA France, Eurodisney, SNCF, etc…) ayant vocation à présenter, partager et valider techniquement l’avancement des études sur l’ensemble du tracé. Des commissions de suivi ayant vocation à valider avec les élus du territoire et les financeurs du projet les études de schéma de principe et le dossier d’enquête d’utilité publique avant son passage au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités.

