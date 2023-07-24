La concertation préalable (2015)

Île-de-France Mobilités, le maître d’ouvrage du projet, a organisé une concertation préalable sur le projet du 11 mai au 26 juin 2015, en collaboration avec les financeurs du projet (la Région Île-de-France et le Conseil départemental de Seine-et-Marne) et les collectivités locales. Pour recueillir le plus grand nombre d’avis et s’adapter aux spécificités du territoire, plusieurs modalités d’information et d’expression du public ont été mises en œuvre.

Ce temps privilégié d’information et de dialogue a d’abord permis de présenter le projet aux personnes qui vivent, travaillent, et se déplacent sur le territoire. La présentation du projet s’est faite sur la base du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), un document qui présente les éléments de faisabilité et d’opportunité du projet. Cette concertation avait également pour objectif de recueillir l’avis de tous sur le projet.

Plusieurs variantes de tracé étaient notamment proposées pendant la concertation (voir p.3 du dépliant), laquelle a permis d’éclairer le choix d’Ile-de-France Mobilités pour que le projet réponde au mieux aux attentes et aux besoins du territoire.