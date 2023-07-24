La concertation préalable (2015)
Île-de-France Mobilités, le maître d’ouvrage du projet, a organisé une concertation préalable sur le projet du 11 mai au 26 juin 2015, en collaboration avec les financeurs du projet (la Région Île-de-France et le Conseil départemental de Seine-et-Marne) et les collectivités locales. Pour recueillir le plus grand nombre d’avis et s’adapter aux spécificités du territoire, plusieurs modalités d’information et d’expression du public ont été mises en œuvre.
Ce temps privilégié d’information et de dialogue a d’abord permis de présenter le projet aux personnes qui vivent, travaillent, et se déplacent sur le territoire. La présentation du projet s’est faite sur la base du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP), un document qui présente les éléments de faisabilité et d’opportunité du projet. Cette concertation avait également pour objectif de recueillir l’avis de tous sur le projet.
Plusieurs variantes de tracé étaient notamment proposées pendant la concertation (voir p.3 du dépliant), laquelle a permis d’éclairer le choix d’Ile-de-France Mobilités pour que le projet réponde au mieux aux attentes et aux besoins du territoire.
Les documents concernant la concertation préalable
Le dépliant du projet
Le bilan de la concertation
Les études de schéma de principe se sont poursuivies sur les variantes retenues suite au bilan de la concertation :
- Au Val d’Europe, la desserte de l’hôpital via le boulevard circulaire est la variante qui a été retenue.
- Au pôle gare de Marne-la-Vallée–Chessy, la variante de tracé via la rue Morris a été retenue
- À Esbly, la variante de tracé via le collège Louis Braille a été retenue
- 2 rencontres voyageurs aux gares de Marne-la-Vallée – Chessy le 4 juin et de Val d’Europe le 10 juin 2015
- des outils de participation dépliant avec coupon-T et site internet
- 2 réunions publiques à Esbly le 26 mai 2015, et à Serris le 16 juin 2015