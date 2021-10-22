Dépollution du chantier de la station La Végétale - La Fontaine Saint-Martin

Dans le cadre des travaux préparatoires de la future station La Végétale (précédemment appelée Emile Combes en phase projet) du Câble C1, une étape majeure démarrera prochainement : la dépollution des sols de la zone de chantier.

A la suite d’analyses poussées des sols, une contamination générée par les précédents occupants du site, a été diagnostiquée notamment par la présence en faible quantité d’amiante, et nécessite aujourd’hui une dépollution des sols. Pour ce faire, l’entreprise France Travaux (membre du Groupement en charge de la conception et de la réalisation du téléphérique), pilotera ces opérations et déploiera un protocole de dépollution éprouvé et contrôlé, à partir du 16 octobre jusqu’au 17 novembre 2023. L’installation de ce chantier a débuté le 9 octobre.

Ces travaux se dérouleront en plusieurs étapes et s’inscriront dans un cadre réglementaire strict.

Une première opération consistera à prélever les terres polluées à l’aide de pelles mécaniques, jusqu’à atteindre une couche saine, située à plusieurs dizaines de centimètres de profondeur. Pendant cette phase, des mesures particulières seront mises en place afin d’assurer le bon déroulement des opérations et la sécurité de tous. Les palissades seront ainsi surélevées, bâchées et le terrain sera humidifié pour éviter tous dégagements de poussières dans l’air.

Les terres prélevées seront ensuite évacuées vers un centre de traitement agréé.

Cette intervention pilotée par Île-de-France Mobilités en concertation avec Ile-de-France Nature (propriétaire), le SMER (maitre d’ouvrage de la Végétale) et la Commune de Limeil-Brévannes, permettra d’une part d’assainir une zone polluée de ce secteur et d’autre part, d’assurer la bonne implantation de la future station du téléphérique, au cœur de La Végétale.

Pour en savoir plus sur ces interventions, n’hésitez pas à contacter Saïd votre agent de proximité.