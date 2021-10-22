3/ Une gestion de l’eau raisonnée

Afin de favoriser l’infiltration de l’eau pluviale aux abords des stations, des ouvrages d’infiltration ou de rétention des eaux seront créés. Il s’agira principalement de bassins à ciel ouvert, de noues ou de fossés. L’évacuation des eaux pluviales s’effectue par écoulement naturel du point de collecte vers un exutoire et par infiltration directe dans le sol s’il est perméable.



Les noues et les fossésfont partie des aménagements linéaires qui permettent une gestion intégrée de l’eau en milieu urbain. Ce sont des dépressions longitudinales, de pentes variables, qui collectent et régulent les eaux de pluie et de ruissellement, en ralentissant leur écoulement vers un exutoire (réseau d’assainissement, par exemple). La différence entre fossé et noue repose principalement sur leur morphologie. Un fossé est linéaire, assez profond et ses rives sont abruptes C’est un ouvrage qui, par sa nature, peut rester en eau. Il n’est donc pas drainé.

La noue peut être apparentée à un fossé large peu profond et dont les rives sont en pente douce.

Des bassins d’infiltrations seront aménagés au niveau des zones d’envol du téléphérique. En effet, dans le cadre de réalisation d’un système téléporté, il est nécessaire de respecter certaines distances de sécurité minimales entre le terrain naturel et le bas des cabines. Ainsi, en sortie de station, des zones d’envol ont été conçues, nécessitant un décaissé important par rapport au niveau des quais des stations. Ces zones seront densément végétalisées et serviront de de bassins d’infiltration dans lesquels les eaux des toitures des stations et des parvis attenants sont déversées.