Les travaux à Valenton et Limeil-Brévannes, de mi-janvier à début juin 2023

Afin de réaliser le Câble C1, des travaux vont débuter sur l’emprise de la future station « Émile Zola* », entre les rues Gabriel Péri, Émile Zola et ruelle de Paris.

Quels sont les travaux à réaliser ?

Entre mi-janvier et début juin 2023, nous procéderons aux opérations préparatoires indispensables au démarrage des travaux de construction de votre future station et de ses abords.

Il s’agit de préparer le terrain, de délimiter le périmètre et d’installer les équipements de chantier. Pour cela, des déboisements vont être effectués. Ils seront limités au strict nécessaire et seront réalisées au cours du 1er trimestre 2023, en dehors de la période de reproduction des oiseaux. Une équipe d’écologues a effectué un inventaire des sites

à enjeux écologiques en amont des travaux, et veillera à leur conservation et préservation tout au long des travaux.

Le chantier sera sécurisé par des palissades. La circulation des camions sera gérée par les compagnons qui veilleront également à la propreté du chantier et de ses alentours.

Quels seront les horaires du chantier ?

Les horaires du chantier seront : du lundi au vendredi, de 7h30 – 12h00 et de 13h30 – 17h30.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.

* Le nom de la station est provisoire

