Les photos de la cabine

Ecran d'information voyageurs | ©Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives

Marchepied © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives

Intérieur de la cabine | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives

Plafond ciel étoilé | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives

Caméra de surveillance | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives

Interphone bouton d'appel | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives

Barre de préhension | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives

Cabine face | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives