Nouvelle ligneCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Les photos de la cabine
Publié le
L'intérieur et extérieur de la cabine
- Ecran d'information voyageurs | ©Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
- Marchepied © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
- Intérieur de la cabine | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
- Plafond ciel étoilé | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
- Caméra de surveillance | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
- Interphone bouton d'appel | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
- Barre de préhension | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
- Cabine face | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives
- Cabine profil | © Île-de-France Mobilités/Emma Wilson The Story Creatives