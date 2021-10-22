Les travaux de la station Bois Matar, de mi-février à mi-mai 2

Afin de réaliser le Câble C1, des premiers travaux vont débuter pour préparer la construction de votre téléphérique.

Quels sont les travaux à réaliser ?

Entre mi-février et mi-avril 2023

• Sur l’avenue du Président J.F. Kennedy,

• Sur le giratoire des RD 136 / RD 102, au croisement de l’avenue du Président J.F. Kennedy et de l’avenue de la Fontaine Saint-Martin,

• Et, au croisement de l’avenue du Président J.F. Kennedy et de la rue du Bois Colbert.

Des déboisements vont être effectués. Ils seront limités au strict nécessaire et seront réalisés en dehors de la période de reproduction des oiseaux.

Une équipe d’écologues a effectué un inventaire des sites à enjeux écologiques en amont des travaux, et veillera à leur conservation et préservation tout au long des travaux.

Ces interventions ne gêneront que très ponctuellement la circulation routière : un alternat de la circulation et une déviation de la piste cyclable sur l’avenue du président J.F.K. seront mis en place le temps d’une journée.

Entre mi-février et mi-mai 2023

• Sur l’avenue du Président J.F. Kennedy, entre l’avenue Paul Verlaine et la rue des Tilleuls

Nous procéderons aux opérations préparatoires indispensables au démarrage des travaux de construction de votre future station et de ses abords : il s’agit de préparer le terrain, de délimiter le périmètre et d’installer les équipements de chantier.

Le chantier sera sécurisé par des palissades. La circulation des camions sera gérée par les compagnons qui veilleront également à la propreté du chantier et de ses alentours.

Quels seront les horaires des chantiers ?

Les horaires du chantier seront : du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur la vie de votre quartier et vous remercions de votre compréhension.