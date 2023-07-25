Pourquoi réaménager le Pôle de Melun ?

Avec plus de 43 000 voyageurs par jour, le Pôle de Melun est un pôle de transport attractif en Île-de-France. Aujourd’hui, ce Pôle souffre de dysfonctionnements importants et ne répond plus aux besoins actuels de déplacement. Il n’est pas adapté à l’augmentation du trafic lié notamment aux projets urbains et à l’arrivée du T Zen 2.

À l’horizon 2030, la fréquentation de la gare de Melun va augmenter de plus de 30%. L’arrivée de projets urbains et de transport à proximité va accroître son attractivité. Aujourd’hui, il devient nécessaire de repenser et d’améliorer le fonctionnement du Pôle pour permettre aux voyageurs de circuler facilement et en toute sécurité autour et dans la gare.

Dans ce cadre, le projet piloté par Île-de-France Mobilités et dont les travaux seront réalisés par SNCF – Gare et Connexions et la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) a été pensé pour répondre à plusieurs objectifs :