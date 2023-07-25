Quels aménagements sont prévus en faveur de l’intermodalité ?

Le projet de réaménagement des espaces autour de la gare permettra aux voyageurs de se rendre et de quitter la gare selon différents modes de transport (transports en commun, vélos, piétons, voitures).

Les deux parvis, au nord et au sud, seraient entièrement dédiés aux modes de déplacement doux avec des espaces plus confortables et des trottoirs élargis ;

Il est envisagé une offre de stationnement vélo adaptée aux besoins des cyclistes (arceaux, abris, consignes Véligo) au nord et au sud de la gare ferroviaire ;

Une liaison douce pour les piétons et les cycles est envisagée pour rejoindre le quartier Saint-Louis à Dammarie-lès-Lys. ;

Le terminus du T Zen 2 serait localisé devant l’entrée de la gare, sur le parvis nord ;

Des zones de taxis et de dépose minute seront implantées au niveau des deux parvis ;

Le parking de stationnement régional(PSR) labellisé en P+R serait augmenté d’environ 350 places.

Ces aménagements s’accompagneraient également d’une amélioration de l’information voyageurs par une signalétique adaptée et efficace aux abords de la gare.

Les aménagements prévus autour de la gare concernent également les deux gares routières présentes au nord et au sud du pôle.