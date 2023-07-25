Quels bénéfices apportera le projet pour les usagers de la gare de Melun ?

Le projet de réaménagement de la gare de Melun s’inscrit dans une politique plus large d’amélioration des conditions de transport des voyageurs au quotidien.

Les voyageurs pourront se déplacer plus facilement vers la gare et à l’intérieur de celle-ci et passeront plus aisément d’un mode de transport à l’autre (marche, vélo, transports en commun, etc.) ;

L’information-voyageur sera de grande qualité, le confort d’attente et la sécurité des cheminements améliorés ;

La gare sera accessible à tous (installation d’ascenseurs, désaturation des quais), et notamment aux personnes à mobilité réduite.

Le pôle-gare sera accessible à pied, en vélo, en bus, etc. Ses accès seront mis en cohérence avec les projets urbains à proximité. À cet effet, une liaison douce nord/sud, sécurisée et accessible, ouverte à tous les moyens de déplacements non motorisés sera créée.