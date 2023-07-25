RéaménagementPôle-gare de Melun
Quels bénéfices apportera le projet pour les usagers de la gare de Melun ?
Publié le
Le projet de réaménagement de la gare de Melun s’inscrit dans une politique plus large d’amélioration des conditions de transport des voyageurs au quotidien.
- Les voyageurs pourront se déplacer plus facilement vers la gare et à l’intérieur de celle-ci et passeront plus aisément d’un mode de transport à l’autre (marche, vélo, transports en commun, etc.) ;
- L’information-voyageur sera de grande qualité, le confort d’attente et la sécurité des cheminements améliorés ;
- La gare sera accessible à tous (installation d’ascenseurs, désaturation des quais), et notamment aux personnes à mobilité réduite.
- Le pôle-gare sera accessible à pied, en vélo, en bus, etc. Ses accès seront mis en cohérence avec les projets urbains à proximité. À cet effet, une liaison douce nord/sud, sécurisée et accessible, ouverte à tous les moyens de déplacements non motorisés sera créée.