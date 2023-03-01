Les avantages du tramway

Un meilleur partage de la voirie

La mise en œuvre du prolongement du Tram 1 contribuera à un meilleur partage de la voirie ainsi qu’à l’apaisement des circulations, dans un secteur où la circulation est particulièrement dense.

Le prolongement du Tram 1 améliorera l’offre de service en transports collectifs dans les villes de Rueil-Malmaison et Nanterre et sera une véritable alternative à la voiture individuelle. En leur donnant plus d’espace, le projet favorisera également les modes de déplacement actifs comme la marche et le vélo.

Le prolongement du Tram 1 comprendra la création d’un itinéraire cyclable continu le long du tracé, qui viendra compléter le réseau cyclable du secteur.