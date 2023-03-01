Les avantages du tramway
Une grande qualité de service pour les usagers
Disposant de la priorité aux feux et circulant sur une voie réservée, le tramway offre un service de transport rapide et régulier au cœur des villes.
- Rapidité
Environ 26 minutes de trajet des stations Petit Colombes au Château de Malmaison
- Fréquence élevée
Toutes les 4 minutes en heures de pointes et toutes les 10 minutes en heures creuses
- Régularité optimale
Circulation en voie réservée et priorité aux carrefours
- Grand confort
Des rames spacieuses, ventilées et lumineuses
- Amplitude horaire étendue
7j/7, de 5 h 30 à 0 h 30 (1h30 les vendredis, samedis et veilles de jours fériés)
- Accessible à tous
Des stations et des rames de tramway entièrement accessibles, en toute autonomie, aux personnes en fauteuil roulant
- Information en temps réel
Une information sonore et visuelle sur le temps d’attente à bord des véhicules et en station.
Un meilleur partage de la voirie
La mise en œuvre du prolongement du Tram 1 contribuera à un meilleur partage de la voirie ainsi qu’à l’apaisement des circulations, dans un secteur où la circulation est particulièrement dense.
Le prolongement du Tram 1 améliorera l’offre de service en transports collectifs dans les villes de Rueil-Malmaison et Nanterre et sera une véritable alternative à la voiture individuelle. En leur donnant plus d’espace, le projet favorisera également les modes de déplacement actifs comme la marche et le vélo.
Le prolongement du Tram 1 comprendra la création d’un itinéraire cyclable continu le long du tracé, qui viendra compléter le réseau cyclable du secteur.
Une rénovation des espaces publics
L’amélioration de l’accessibilité des quartiers traversés dynamisera l’attractivité des territoires. Le projet aura également un effet positif sur le paysage. En effet, les stations, le mobilier urbain, et la requalification des voiries empruntées par letramwayiront dans le sens d’uneamélioration du cadre de vie.