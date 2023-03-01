Les avantages du tramway

Une grande qualité de service pour les usagers

Disposant de la priorité aux feux et circulant sur une voie réservée, le tramway offre un service de transport rapide et régulier au cœur des villes.

Rapidité

Environ 26 minutes de trajet des stations Petit Colombes au Château de Malmaison

Toutes les 4 minutes en heures de pointes et toutes les 10 minutes en heures creuses

Circulation en voie réservée et priorité aux carrefours

Des rames spacieuses, ventilées et lumineuses

7j/7, de 5 h 30 à 0 h 30 (1h30 les vendredis, samedis et veilles de jours fériés)

Des stations et des rames de tramway entièrement accessibles, en toute autonomie, aux personnes en fauteuil roulant

Une information sonore et visuelle sur le temps d’attente à bord des véhicules et en station.

Un meilleur partage de la voirie

La mise en œuvre du prolongement du Tram 1 contribuera à un meilleur partage de la voirie ainsi qu’à l’apaisement des circulations, dans un secteur où la circulation est particulièrement dense.

Le prolongement du Tram 1 améliorera l’offre de service en transports collectifs dans les villes de Rueil-Malmaison et Nanterre et sera une véritable alternative à la voiture individuelle. En leur donnant plus d’espace, le projet favorisera également les modes de déplacement actifs comme la marche et le vélo.

Le prolongement du Tram 1 comprendra la création d’un itinéraire cyclable continu le long du tracé, qui viendra compléter le réseau cyclable du secteur.