Tram

ProlongementJardin Parisien > Gare de Clamart

La concertation préalable

Comment s'est déroulée la concertation préalable ?

Deux scénarios de prolongement ont été présentés à la concertation : un scénario « de référence » en tunnel et un scénario « alternatif » en surface. Après de nombreux échanges qui ont permis de présenter, éclairer et débattre secteur par secteur des deux scénarios présentés à la concertation, Île-de-France Mobilités a pris la décision de poursuivre les études du scénario en tunnel et d’écarter le scénario en surface tout en continuant d’examiner les alternatives proposées pendant la concertation.

Image décorative

Le public a en effet partagé sa préférence pour le scénario en tunnel, solution techniquement complexe mais qui permet de limiter les effets sur le bâti dans le centre-ville de Clamart et la forêt de Meudon. Cette solution permet en outre de cibler un haut niveau de performances de la ligne en termes de temps de parcours et de fiabilité.

La concertation préalable sur le prolongement du tram T10 s’est tenue du 27 février au 24 avril 2023, sous l’égide de deux garantes nommées par la Commission nationale du débat public. Celle-ci a été l’occasion d’une importante mobilisation et a permis des contributions à la fois nombreuses, riches et étayées qui nourriront la suite des études sur le projet.

Image décorative

12 rencontres

organisées à Clamart, Châtenay-Malabry et au Plessis-Robinson

Plus de 1200

participants aux rencontres

Plus de 15000

visites sur le site internet

Plus de 3400

contributions écrites, dont plus de 2100 avis en ligne et plus de 1000 coupons T

21

cahiers d'acteurs

Pourquoi une concertation préalable ?

Une concertation préalable est un dispositif participatif, dont l’objectif est de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales d’un projet avec les parties prenantes et le grand public. Elle se déroule en amont du processus de définition précise du projet et à un stade où toutes les options sont encore envisageables.

 

Le cadre réglementaire de la concertation préalable

L’article L.121-1 et suivants du Code de l’environnement prévoit que les responsables de projets doivent saisir la CNDP sur des projets à forts enjeux socio-économiques ou ayant des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.

Le dossier de la concertation
Le bilan de la concertation

Pour pouvoir visionner cette vidéo, vous devez

Consulter les contributions

Consulter les avis de la concertation
Les cahiers d’acteurs
Les engagements d'Île-de-France Mobilités
Le bilan de la concertation