Comment s'est déroulée la concertation préalable ?
Deux scénarios de prolongement ont été présentés à la concertation : un scénario « de référence » en tunnel et un scénario « alternatif » en surface. Après de nombreux échanges qui ont permis de présenter, éclairer et débattre secteur par secteur des deux scénarios présentés à la concertation, Île-de-France Mobilités a pris la décision de poursuivre les études du scénario en tunnel et d’écarter le scénario en surface tout en continuant d’examiner les alternatives proposées pendant la concertation.