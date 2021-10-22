Le public a en effet partagé sa préférence pour le scénario en tunnel, solution techniquement complexe mais qui permet de limiter les effets sur le bâti dans le centre-ville de Clamart et la forêt de Meudon. Cette solution permet en outre de cibler un haut niveau de performances de la ligne en termes de temps de parcours et de fiabilité.

La concertation préalable sur le prolongement du tram T10 s’est tenue du 27 février au 24 avril 2023, sous l’égide de deux garantes nommées par la Commission nationale du débat public. Celle-ci a été l’occasion d’une importante mobilisation et a permis des contributions à la fois nombreuses, riches et étayées qui nourriront la suite des études sur le projet.