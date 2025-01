Pourquoi le tracé en surface via la rue du Moulin de Pierre jusqu'à la gare de Clamart n’a pas été retenu ?

Le tracé en surface via la rue du Moulin de Pierres jusqu’à la gare de Clamart a été étudié mais n’a pas été retenu. En effet, il s’agit d’une rue étroite (largeur inférieure à 15 mètres) et pentue (pentes par moment supérieures à 7%, seuil maximal admissible pour le tramway). A noter également que ce secteur est peu dense et situé en dehors du centre-ville, ce qui rendrait la desserte moins pertinente.