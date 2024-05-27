ProlongementJardin Parisien > Gare de Clamart
Les compte-rendus des rencontres
Support réunion publique d'ouverture
Compte-rendu de la réunion publique d'ouverture
Support soirée débat
Compte-rendu soirée débat
Support soirée décryptage
Compte-rendu soirée décryptage
Support atelier n°1
Compte-rendu atelier n°1
Support atelier n°2
Compte-rendu atelier n°2
Support réunion publique clôture
Compte-rendu réunion publique de cloture
Support réunion publique : A l'issue de la concertation préalable : Bilan, décisions et engagements
Compte-rendu réunion publique : A l'issue de la concertation préalable : Bilan, décisions et engagements
Compte-rendu de l'atelier du secteur Gare - 20 mars 2024
Compte-rendu de l'atelier du secteur centre-ville - 27 mars 2024
Compte-rendu de l'atelier du quartier Jardin Parisien - 30 mars 2024