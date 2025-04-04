Comment sera choisi l'emplacement du puits d'accès des secours au niveau de l'arrière-gare ?

Dans le cadre de la réglementation des tunnels, un puits d'accès des secours est nécessaire en présence d'un tunnel en impasse de plus de 100m de long, ce qui est le cas pour les scénarios 2 et 3 présentés en atelier.

L'emplacement de ce puits de secours sera précisé dans la suite des études selon la configuration retenue pour le terminus, l'espace disponible en surface et les contraintes techniques. Les éléments présentés en atelier sont donc susceptibles d'évoluer.