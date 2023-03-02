Centre-Ville
Avenue de Versailles > place de l'Europe
Les travaux préparatoires qui se tiendront dans le centre-ville de Poissy auront des conséquences sur le trafic automobile :
- L'accès à la rue de la Bruyère sera réservé aux riverains.
- Entre l'avenue Maréchal Foch et le boulevard Devaux, le boulevard Gambetta sera en sens unique.
Quand cela est possible, il est donc recommandé d’éviter le secteur durant la période des travaux.
L’ensemble des commerces reste accessible durant la période des travaux.
Plusieurs opérations sont à prévoir :
- Des travaux réalisés par la SNCF auront lieu entre décembre 2024 et janvier 2025 au niveau de l'avenue Fernand Lefebvre.
- Une zone de stockage SNCF sera implantée entre la rue de la Bruyère et l'avenue Fernand Lefebvre à partir de janvier 2025.
- Une base vie SNCF se situera au niveau de l'ancienne gare de la grande ceinture entre janvier 2025 et avril 2028.
- Le long du boulevard Gambetta, sur la portion allant de l'avenue Maréchal Foch au boulevard Devaux, des restitutions riveraines auront lieu de février à mai 2025.
- D'autres restitutions riverains seront effectuées au niveau de la rue de la Bruyère et de l'avenue de Versailles en février 2025, ainsi que sur le boulevard Gambetta entre le boulevard Devaux et le boulevard de la Paix et sur le boulevard de l'Europe entre avril et juin 2025.