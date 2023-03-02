Les travaux concessionnaires qui se tiendront dans le centre-ville de Poissy auront des conséquences sur le trafic automobile :

L'accès à la rue de la Bruyère sera réservé aux riverains.

Entre la rue Charles Maréchal et le boulevard Devaux, le boulevard Gambetta sera en sens unique jusqu'à février 2025.

Quand cela est possible, il est donc recommandé d’éviter le secteur durant la période des travaux.

L’ensemble des commerces reste accessible durant la période des travaux.