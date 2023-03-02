Centre-ville
Avenue de Versailles > place de l'Europe
Les travaux concessionnaires qui se tiendront dans le centre-ville de Poissy auront des conséquences sur le trafic automobile :
- L'accès à la rue de la Bruyère sera réservé aux riverains.
- Entre la rue Charles Maréchal et le boulevard Devaux, le boulevard Gambetta sera en sens unique jusqu'à février 2025.
Quand cela est possible, il est donc recommandé d’éviter le secteur durant la période des travaux.
L’ensemble des commerces reste accessible durant la période des travaux.
La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) réalisera une grande partie des travaux concessionnaires à venir fin 2024 et au premier semestre 2025. L'intervention de GPSEO consiste à dévier les réseaux d’eau existants pour permettre la construction du prolongement du tram T13.
Ces travaux permettront notamment :
- La modernisation du réseau d’eau potable, permettant de diminuer les risques de fuite Les anciennes conduites en fonte grise, matériau cassant qui n’est plus utilisé aujourd’hui, seront remplacées.
- La mise en séparatif partielle des réseaux d’assainissement sera effectuée, afin de réduire les volumes d’eaux claires transportées vers la station d’épuration et de diminuer les risques de déversement au milieu naturel par temps de pluie.
Plusieurs opérations sont prévues sur le boulevard Gambetta et l'avenue de Versailles :
- Entre le boulevard de la Paix et la place de l'Europe, côté impair : d'octobre à fin novembre 2024
- Entre la rue Charles Maréchal et le boulevard Devaux, côté impair : de novembre 2024 à mi-février 2025
- Entre le boulevard Devaux et le boulevard de la Paix, côté impair : de mi-novembre à fin décembre 2024
- Entre l’avenue du Maréchal Foch et la rue Charles Maréchal, côté impair : de début décembre 2024 à début mars 2025
- Entre le boulevard de la Paix et la place de l’Europe, côté pair : de janvier à début mars 2025
- Entre le boulevard Devaux et le boulevard de la Paix, côté pair : en mars 2025
- Entre l'avenue du Maréchal Foch et la rue Charles Maréchal, côté pair : d'avril à mai 2025
- Entre la rue Charles Maréchal et le boulevard Devaux, côté pair : d'avril à mi-juin 2025
D’autres zones du centre-ville sont également concernées par les travaux de GPSEO :
- Rue de la Bruyère et une partie de l’avenue Fernand Lefebvre, sous le pont ferroviaire : d'octobre à mi-novembre 2024
- Sur le boulevard de Pirmasens et l'impasse Erard Prieur : de janvier à mi-février 2025 / A noter également : une zone de stockage est installée dans le square Erard Prieur depuis septembre 2024
- Boulevard de l’Europe, dès la sortie du rond-point de la place de l’Europe : de mi-janvier à début avril 2025
- Avenue de Versailles, entre la Petite Ceinture et l'avenue du Maréchal Foch, côté impair : de mi-février à début avril 2025
L'entreprises Orange prendra également en charge certains travaux afin de dévier les réseaux de télécommunication.
Pour Orange :
- A l’embranchement du boulevard de Pirmasens et de l’avenue de Versailles : depuis septembre et jusqu'à début novembre 2024
- Boulevard Gambetta, entre la rue Charles Maréchal et le boulevard Devaux, côté impair : de fin février à fin mars 2025