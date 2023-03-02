La concertation complémentaire de 2016

À l’issue de la première concertation en 2013 et de l’enquête publique unique en 2014, les maîtres d’ouvrage ont étudié un nouveau tracé pour répondre au mieux aux besoins des habitants et permettre au plus grand nombre de bénéficier du tramway.

Un nouveau tracé du prolongement du tram T13 passant par le centre de Poissy pour desservir la gare Poissy RER a ainsi été étudié. Cette modification a entraîné l’organisation d’une nouvelle concertation et d’une nouvelle enquête publique.

La nouvelle concertation sur le projet modifié a eu lieu du 7 mars au 8 avril 2016 et a permis de recueillir 862 avis. Les observations portaient essentiellement sur:

L’insertion du tracé urbain : limiter les nuisances sonores et visuelles, bien positionner les stations ;

Les impacts fonciers : quantifier et optimiser les emprises nécessaires au projet, notamment au niveau du boulevard Gambetta et de la rue Adrienne Bolland, et entretenir une concertation continue avec les riverains ;

L’amélioration de la desserte du Technoparc de Poissy et du secteur du Chêne feuillu à Achères ;

La bonne articulation du prolongement du tram T13 avec le réaménagement de la gare de Poissy et les modes de transport existants et futurs ;

La continuité des itinéraires cyclables et la préservation des cheminements piétons ;

L’information régulière du public sur l’avancement du projet.

Sur la médiathèque du site, vous retrouverez les documents sur la concertation complémentaire du 7 mars au 8 avril 2016