La concertation continue de 2017

À l’issue de la concertation complémentaire de 2016, Île-de-France Mobilités s’était engagé à poursuivre le projet de prolongement du tram T13 en répondant aux attentes formulées par les participants. Une cinquantaine de réunions se sont ainsi tenues avec les collectivités concernées, les services de l’État et les associations et des études complémentaires ont été menées sur les quartiers Saint-Exupéry et Gambetta. Les résultats ont été présentés lors de deux réunions publiques organisées à Poissy en janvier et juillet 2017, qui ont rassemblé chacune une centaine de riverains.

Les concertations de 2016 et 2017 ont contribué à l’élaboration du schéma de principe complémentaire et du dossier d’enquête publique complémentaire nécessaires pour soumettre le projet affiné à l’avis du public.

Sur la médiathèque du site, vous retrouverez les documents sur la concertation continue de 2017.