La concertation préalable de 2013

Une première concertation a été organisée du 15 avril au 17 mai 2013 en amont de l’enquête publique unique sur le prolongement du Tram T13 de Saint-Germain-en-Laye à Achères. Elle présentait le tracé dans sa version initiale, longue de 9,7 km : le tram T13 empruntait alors les voies de la Grande Ceinture de Saint-Germain-en-Laye jusqu’à son entrée dans Achères, avec une station au niveau de l’ancienne gare Poissy Grande Ceinture. La deuxième station, le terminus, était implantée à proximité de la gare Achères-Ville RER. Une troisième station était envisagée à plus long terme dans le secteur du Chêne feuillu, à Achères, sous réserve de la mise en service de la Ligne nouvelle Paris Normandie et de la création d’une gare du RER E prolongé à l’ouest.

564 avis ont été recueillis lors de la concertation préalable. Les principales observations soulevées portaient sur :

La restructuration du réseau de bus en lien avec le prolongement du tram T13, pour une desserte complémentaire et efficace du territoire ;

La limitation des impacts sur les espaces naturels : veiller à la qualité des mesures compensatoires et au cadre de vie le long du tracé ;

L’optimisation du calendrier du projet après la déclaration d’utilité publique prononcée ;

L’information régulière du public sur la conception et la réalisation du projet.

La concertation préalable a permis d’élaborer le schéma de principe du prolongement du tram T13 et le dossier d’enquête publique.

Sur la médiathèque du site, vous retrouverez les documents sur la concertation du 15 avril au 17 mai 2013.