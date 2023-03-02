Les compensations forestières liées aux espèces protégées

Si les impacts ne peuvent être évités, il s’agit alors de les réduire : création de passages à grande faune en forêt, éclairage adapté, plan de gestion différencié des habitats, installation de gîtes pour l’avifaune…

Enfin, quand les impacts n’ont pu être ni évité, ni réduit, il faut alors les compenser : Île-de-France Mobilités a ainsi défini un programme de compensation au titre des espèces protégées qui consiste en la recréation de milieux favorables aux espèces protégées impactées par le projet.