Les compensations forestières liées aux espèces protégées
Le projet a été conçu en intégrant la démarche éviter-réduire-compenser au sens du Code de l’environnement. Il s’agit en premier lieu d’éviter au maximum les impacts : limitation des emprises par la réutilisation de la grande ceinture, mise en place d’un balisage en phase chantier…
Si les impacts ne peuvent être évités, il s’agit alors de les réduire : création de passages à grande faune en forêt, éclairage adapté, plan de gestion différencié des habitats, installation de gîtes pour l’avifaune…
Enfin, quand les impacts n’ont pu être ni évité, ni réduit, il faut alors les compenser : Île-de-France Mobilités a ainsi défini un programme de compensation au titre des espèces protégées qui consiste en la recréation de milieux favorables aux espèces protégées impactées par le projet.
La démarche de compensation pour l’ensemble des impacts du projet sur les espèces protégées (oiseaux, hérissons, chiroptères…) est portée par Île-de-France Mobilités. Elle se répartit principalement sur quatre sites :
- l'Île de Devant à Conflans-Sainte-Honorine, sur 17,77 ha, qui est un projet complémentaire et distinct du projet de la Ville de Conflans-Ste-Honorine ;
- la « Lisière Saint-Jean » à Achères à proximité immédiate de la « Forêt domaniale de St-Germain-en-Laye » sur 2,28 ha ;
- le « Bois des Alluets » à Orgeval, sur 22,28 ha ;
- une section de 3,7 ha de la grande ceinture sur la commune de Poissy, qui n’appartient plus aujourd’hui au réseau ferré national à l’issue d’une procédure achevée en 2024 de déclassement et fermeture de ligne.
Mesure d’accompagnement complémentaire
Île-de-France Mobilités financera également la mise en œuvre d’ilots de sénescence en forêt de Saint-Germain, qui seront mis en œuvre par l’ONF. Un ilot de sénescence est une partie de forêt soustraire à l’exploitation sylvicole : les arbres se développement, vieillissent et finissent par tomber naturellement, devant ainsi des milieux favorables à la faune et la flore.