Les compensations forestières liées au défrichement

Les modalités de compensation au titre du défrichement sont définies dans l’arrêté d’autorisation environnementale. La surface à compenser est calculée en fonction d’un coefficient multiplicateur fixé à 4,6. La superficie à compenser est donc de 65,8789 ha (soit 14,3215 ha X 4,6). Les compensations peuvent se faire sous forme de nouveaux boisements mais aussi de travaux d’amélioration sylvicole.

  • Nouveaux boisements : Île-de-France Mobilités prévoit des compensations sous forme de nouveaux boisements pour une superficie totale de 14,9670 ha, soit 13,3970 ha sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine (Ile d’en Haut) et 1,57 ha sur l’ancienne grande ceinture ferroviaire au cœur du massif forestier de Saint Germain. Ces boisements doivent être réalisés dans un délai maximal de 5 ans après la mise en service du T13.
  • Travaux d’amélioration sylvicole : le projet finance de larges surfaces (50,92 ha) de travaux d’amélioration sylvicole en forêt de Saint-Germain-en-Laye pour lesquelles la durée de mise en œuvre a été fixée à 20 ans. Les travaux d’amélioration sylvicoles seront réalisés par l’Office national des forêts (ONF) dans le cadre de conventions quinquennales avec Île-de-France Mobilités. Ils présentent un caractère complémentaire aux travaux déjà mis en œuvre dans le cadre de la gestion forestière courante par l’ONF.

Des mesures d’accompagnement sont également prévues :

  • un boisement forestier d’une superficie de 6 hectares est financé par Île-de-France Mobilités au sein de la future Forêt de Maubuisson, dans le département du Val d’Oise, à 1 km à vol d’oiseau de la forêt de St-Germain ;
  • abords de l’aire des gens du voyage à Saint-Germain-en-Laye : des aménagements paysagers y sont également programmés.

Prescriptions supplémentaires : lisières étagées

Des lisières forestières seront créées aux abords du Tram T13 phase 2 sur deux sections distinctes en forêt : l’une au nord de la forêt domaniale, l’autre en traversée forestière sud de la forêt domaniale de part et d’autre du Tram T13 prolongé.

